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İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistinli Gence Ateş Açtı

Batı Şeria'da devam eden çatışmalarda, İsrailli askerler Filistinli bir genci gerçek mermiyle yaraladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 23:37
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistinli Gence Ateş Açtı

İsrail Askerlerinden Filistinlilere Saldırı

Batı Şeria'nın Nablus kentinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 22 yaşındaki bir Filistinli genç yaralandı. Olay, Beyt Furik kasabasında gerçekleşti.

Olayın Detayları

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, genç adamın ayağından vurularak yaralandığı bildirildi. Görgü tanıklarının aktardıklarına göre, İsrail askerlerinin kasabaya düzenlediği baskın sonrasında askerler ile Filistinli gençler arasında çatışmalar meydana geldi. Bu olaylar sırasında askerler, göz yaşartıcı gaz bombalarının yanı sıra, gerçek mermilerle de ateş açtı.

Beytüllahim'deki Zeytin Hasadı

Diğer yandan, Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Beytüllahim'de, zeytin toplayan Filistinlilere yönelik bir diğer saldırı gerçekleşti. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, zeytin toplarken saldırıya uğrayan Filistinliler ve onlara destek veren aktivistler, İsrailli saldırganların etkisiyle zeytin hasadını gerçekleştiremedi.

Bu saldırı sonucunda birkaç kişi vücutlarında ezikler ve morluklar ile geri döndü. Ayrıca, Kudüs'ün doğusundaki Hazma kasabasında da benzer saldırıların gerçekleştirildiği bildirildi. İsrail askerleri, buradaki Filistinlilere de yönelik saldırılarla zeytin hasadını engellemeye çalıştı.

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