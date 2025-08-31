DOLAR
İsrail Askerleri El Halil'de Gösteriyi Göz Yaşartıcı Gazla Dağıttı

Batı Şeria'nın El Halil kentinde '27 Ağustos Şehit Cenazelerini Geri Alma Günü' gösterisine İsrail askerleri müdahale etti; çok sayıda Filistinli gazdan etkilendi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 19:07
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde, 27 Ağustos Şehit Cenazelerini Geri Alma Günü kapsamında düzenlenen gösteriye İsrail askerleri müdahale etti. Gösteriye çok sayıda Filistinli katıldı.

Kalabalık, kent merkezindeki İbn Rüşd Kavşağında toplanırken, İsrail askerleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. Çok sayıda Filistinli atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Açıklama ve Talepler

Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Ulusal Girişimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinlilerin naaşlarını morglarda ve Rakamlar Mezarlığında tutarak şehit yakınlarını en temel haklarından mahrum bıraktığı ifade edildi. Açıklamada, bu uygulamaların ailelerin azmini kıramayacağı ve şehitleri defnetme hakkının uluslararası ve insani hukuk tarafından garanti edildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, İsrail tarafından alıkonulan 726 cenazenin 256'sının Rakamlar Mezarlığı'nda tutulduğu belirtildi.

İddialar

Açıklamada, İsrail makamlarının, askerleri tarafından öldürülen ya da hapishanede ölen Filistinlilerin cenazelerini "herhangi bir esir takasında pazarlık konusu yapmak için" alıkoyduğu; ailesine teslim etmediği naaşları ise üzerinde isimler yerine yalnızca sayıların bulunduğu Rakamlar Mezarlığı'na defnettiği ifade edildi.

