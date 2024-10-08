İsrail Askerleri Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ni Kuşattı

Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde bulunan Kemal Advan Hastanesi, İsrail askerleri tarafından kuşatma altına alındı. Bu gelişme, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

Askerlerden Tehdit ve Engel

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, hastaneyi kuşatan askerlerin yönetim ofisine ateş açtığı belirtilirken, hastanenin boşaltılması yönünde baskı yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, askerlerin "Şifa Hastanesi'nde yaşanan yıkım, ölüm ve tutuklamaların burada da yaşanacağı" tehdidinde bulunduğu vurgulandı.

Ambulans Çalışanlarına Müdahale

Ayrıca, İsrail askerlerinin yoğun bakımda tedavi gören bir hastanın nakline yardımcı olan ambulans çalışanlarından birini gözaltına aldığı bildirildi. Bu durum, sağlık kuruluşlarının operasyonlarının tehlikeye girmesine neden oldu.

Can Güvenliği Vurgusu

Filistin Sağlık Bakanlığı, özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık tesisleri ve çalışanlarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini önemle vurguladı. Sağlık sisteminin devamlılığı için bu durumun kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.