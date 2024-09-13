İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Eygi'nin Cenazesi Türkiye'ye Uğurlandı

Eygi’nin Naaşı Bakü’den İstanbul’a Uğurlandı

İşgal altındaki Batı Şeria’da hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşı, Azerbaycan'ın Bakü kentinden İstanbul’a gönderildi.

Hayatını Kaybetme Sebebi

Barışçıl bir gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından kasıtlı olarak hedef alınarak vurulan Eygi, Tel Aviv’den Bakü’ye nakledilmişti. Bakü’de Türk bayrağına sarılı olarak bekleyen naaş, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik personeli tarafından teslim alındı.

Arka Planda Ne Olmuştu?

Barışa destek amacıyla düzenlenen gösteride yer alan Eygi, başından vurulmasının ardından bir Filistin hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 Eylül’de yaşamını kaybetti. Eygi, Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü olarak, Filistin’in işgaline karşı sivil ve barışçıl yöntemlerle destek vermekteydi.

Zamanında yine aynı hareketin bir üyesi olan ABD vatandaşı Rachel Corrie, 2003 yılında İsrail buldozeri tarafından ezilerek hayatını kaybetmişti.

Tepkiler ve Duygular

Recep Tayyip Erdoğan, Eygi’nin ölümünü şiddetle kınayarak, İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçların cezasız kalmaması için mücadele edeceklerini ifade etti.