İsrail Askerlerinden Tubas'a Baskın: 3 Filistinli Yaralandı

İsrail Ordusu Tubas'a Baskın Düzenledi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas kentine, İsrail askerleri tarafından düzenlenen baskında 3 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, sabah erken saatlerde gerçekleşen bu baskında, İsrail güçleri ateş açtı.

Yaralıların Durumu ve Gözaltılar

Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Tubas Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralılardan birinin göğsünden vurulduğunu ve durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Baskında, Filistinli genç Kuteybe Halid eş-Şaviş'in evi de hedef alındı. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail askerleri, Şaviş'in annesi ve eşini bir süre alıkoyarak, genci gözaltına aldı.

Artan Saldırılar ve Gözaltılar

Baskın sırasında bölgede silah sesleri yükselirken, İsrail ordusunun son dönemde, özellikle 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonların artmasının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs bölgesinde gözaltı ve baskınların sayısında belirgin bir artış gözlemleniyor.