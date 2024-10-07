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İsrail Askerlerinin Baskını Sonucu Filistinli Ziyad Ebu Helil Hayatını Kaybetti

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin baskını sonucunda 66 yaşındaki Filistinli Ziyad Ebu Helil yaşamını yitirdi. Öfke ve tahribat bölgede büyüyor.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 06:06
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 06:06
İsrail Askerlerinin Baskını Sonucu Filistinli Ziyad Ebu Helil Hayatını Kaybetti

Devra'da Üzücü Bir Olay

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Devra beldesinde bir trajedi yaşandı. 66 yaşındaki Filistinli Ziyad Ebu Helil, evine düzenlenen bir baskın sonrasında hayatını kaybetti.

İsrail Ordusunun Şiddetli Baskını

Filistin haber ajansı WAFA tarafından aktarıldığına göre, İsrail ordusu bu sabah El Halil'deki Devra beldesine baskın düzenledi. Baskın sırasında Ebu Helil, İsrail askerleri tarafından sert bir şekilde darbedildi.

Toplumda Öfke Yaratan Olay

Ziyad Ebu Helil'in hayatını kaybetmesi, bölgedeki halk arasında büyük bir üzüntü ve öfke yarattı. Ebu Helil, El Halil'de tanınan ve sevilen bir kişiydi.

Artan Gözaltı ve Baskınlar

Öte yandan, 7 Ekim 2023'te başlayarak İsrail'in Gazze Şeridi’ne karşı başlattığı saldırılar sonrasında, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış gözlemleniyor. Bu süre zarfında, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin saldırılarında 742 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

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