İsrail Ateşkese Rağmen Gazze Doğusunda 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze doğusuna açtığı ateşte Et-Tuffah'ın Eş-Şa'f bölgesinde 2 Filistinli öldü; Gazze hükümeti ihlalleri ve kayıpları açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 12:09
İsrail askerlerinin, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusuna düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

El-Ehli Baptist Hastanesi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, askerler Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nin Eş-Şa'f bölgesine ateş açtı ve saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

Gazze Hükümeti Açıklaması

Gazze hükümeti, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 10 Ekim'de ilan edilen ateşkes kararından bu yana 80 ihlal gerçekleştirdiğini; bu saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve en az 230 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail askerlerinin, ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları, El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cenaze işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yakınını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.

