İsrail Bakanı Katz'dan Gazze Planı: Filistinlilerin Tahliyesi İçin Hazırlık Başladı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik bir plan hazırlanması talimatı verdi. İsrail devlet televizyonu Kan'ın bildirdiğine göre, Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri başta Mısır ve Ürdün olmak üzere farklı ülkelere sürgün etme fikrine ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

Katz, Trump'ın açıklamalarının pratiğe dökülmesi için ilk adım olarak İsrail ordusuna bir plan oluşturulmasını istedi. Söz konusu planın hem kara yolu hem de deniz ve hava yollarıyla Filistinlilerin tahliyesini içereceği ifade edildi.

Trump'ın önerilerini memnuniyetle karşılayan Katz, geçmişte Kanada'nın da Gazze sakinlerini kabul etme isteğini hatırlatarak, İspanya, İrlanda ve Norveç gibi İsrail'i eleştiren ülkelerin de Gazze'deki Filistinlileri kabul etmesi gerektiğini öne sürdü.

Trump'ın Gazze İfadeleri ve Yerinden Edilme Planı

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi gerektiğini savundu. Gazze'nin "temizlenmesi" için bu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi gerektiğini belirten Trump, yerinden edilen kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" gerektiğini vurguladı.

Trump ayrıca, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralma planına da değinerek, bölgenin uluslararası bir yer haline gelmesini ve dünyanın dört bir yanından insanların yaşamasını hayal ettiğini ifade etti.