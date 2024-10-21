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İsrail Beyrut'a Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 11 hava saldırısı gerçekleştirdi. Hedefte Hizbullah'a ait yapıların olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 01:34
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 01:34
İsrail Beyrut'a Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail Ordusundan Beyrut'a 11 Hava Saldırısı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 11 hava saldırısı gerçekleştirdiği duyuruldu. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, bu akşam gerçekleşen hava saldırılarının sayısı bu seviyeye ulaştı.

Hedefte Hizbullah Yapıları Vardı

Beyrut'un güney kesiminde Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen kurumu şubelerinin hedef alındığı ifade edilirken, saldırılardan birinin de Uluslararası Refik Hariri Havalimanı yakınlarındaki bir Karz-ı Hasen şubesine yapıldığı bildirildi. Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının güneydeki Nebatiye vilayeti ile doğudaki Bekaa bölgesindeki bu kuruma ait şubeleri de gözaltına aldığı aktarıldı.

Açıklama ve Sonuçlar

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın İsrail aleyhine yürüttüğü faaliyetleri finanse ettiğini ileri sürerek, bu kurumun şubelerini hedef alacaklarını ifade etti.

İsrail'in Lübnan'da artan saldırıları sonucu 2 bin 464 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı. Bu rakam arasında, 104 çocuk ve 194 kadın yer almakta. Ayrıca, 11 bin 530 kişi yaralandı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de gerçekleştirilen bir hava saldırısında hayatını kaybetti.

Yerinden Edilme ve Göç Durumu

İsrail bombardımanları sonrası, Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edilebileceği tahmin edilmektedir. Ülkenin güney bölgelerinden Beyrut ve kuzeye doğru göç devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen 461 binden fazla kişinin Suriye'ye göç ettiğini duyurdu.

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