İsrail, Beyrut'a Yoğun Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, olası ateşkes öncesi Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yoğun hava saldırısı başlattı. AA muhabirinin aktardığına göre, saldırılar özellikle Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ve şehir merkezini hedef aldı.

El-Basta bölgesindeki Hatemü'l Enbiya Camii'nin yakınında bulunan 4 katlı bir bina, bölge halkının yoğun olduğu saatlerde uyarı yapılmaksızın bombalandı. Saldırı sonucunda bina tamamen yıkıldı. Lübnan resmi haber ajansı (NNA), saldırının Nuveyri Caddesi'ndeki Hatemü'l Enbiya Camisi yakınlarında gerçekleştiğini bildirdi.

El-Basta, son 4 günde ikinci kez hedef alınırken, yıkılan binada yerinden edilmiş insanların kalmakta olduğu ifade edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Arama kurtarma çalışmalarının halen sürdüğü biliniyor.

Dahiye Bölgesine Yönelik Saldırılar

Diğer yandan, İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik şiddetli hava saldırılarına devam ediyor. Dahiye'de gerçekleştirilen saldırılarda ardı ardına duyulan patlama sesleri, bölgenin semasını yoğun toz ve duman bulutlarıyla kapladı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Beyrut'ta özellikle Hizbullah hedeflerine yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından paylaşımlarıyla Dahiye'de 20 bina için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.