İsrail, Çin'den Orta Doğu'daki Gerilim İle İlgili Dengeli Tutum Talep Ediyor

İsrail, Çin'den Dengeli Bir Tutum İstiyor

İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Pekin yönetiminden Orta Doğu'daki gerilimle ilgili dengeli ve adil bir tutum sergilemesini talep etti. Bu talep, İran'ın İsrail'e yönelik tehditleri ve bölgedeki çatışmaların durumu göz önünde bulundurularak yapıldı.

Telefon Görüşmesi

Katz, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını duyururken, “Çin'in bölgedeki savaşa karşı dengeli ve adil bir yaklaşım benimseyerek, tehditlere karşı duruş sergilemesini bekliyoruz” dedi.

İran'ın Saldırıları

Katz, İran'ın İsrail'e yönelik 180'den fazla balistik füze saldırısının yaşandığını ve bu durumu hiçbir ülkenin göz ardı edemeyeceğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in İran’a karşı gerekli önlemleri alacağını da kaydetti.

Ekonomik İlişkiler

Görüşme sırasında iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği konularına da değinen Katz, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'de 20 bin civarında Çinli işçinin çalışmaya devam ettiğini belirtti.