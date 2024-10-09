İsrail'de 130 Askerden Esir Takası Tehdidi: Görev Yapmayacaklar

İsrail Ordusunda Sarsıcı Gelişme

İsrail'de 130 asker, Tel Aviv yönetimine yönelttikleri bir mektupla Hamas ile esir takası yapılmadığı takdirde orduda hizmet vermeyeceklerini açıkladı.

Esirlerin Geri Getirilmesi İçin Acil Çağrı

Yerel basında çıkan haberlere göre, mektubu imzalayan askerler, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümete esirlerini güvenli bir şekilde geri getirmek için acilen müzakerelere başlaması gerektiğini vurguladılar. Mektupta, Gazze Şeridi'nden gelen saldırıların hem esirlerin kurtarılma sürecini zorlaştırdığı hem de onların yaşamını tehdit ettiği belirtildi.

Orduda Görev Yapmama Kararı

Askerler, kendileri için ''kırmızı çizgi'' olarak tanımladıkları bu duruma dikkat çekerek, Netanyahu hükümetinin esirlerin geri getirilmesine yönelik bir anlaşma konusunda ciddi çaba sarf etmemesi durumunda orduda daha fazla hizmet vermeyeceklerini ifade ettiler.

Gazze bölgesinde, Filistinli grupların elinde, durumu belirsiz 100'den fazla İsrailli esir bulunuyor. Netanyahu, bazı şartlarla müzakereleri zorlaştırmakla eleştiriliyor ve Hamas ile esir takasını engellemekle suçlanıyor.