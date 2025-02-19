İsrail'de 170 Bin Asker Psikolojik Destek İçin Başvurdu

İsrail Savunma Bakanlığına 170 bin asker, psikolojik tedavi almak için kayıt yaptırdı. Yoğun talep karşısında bakanlık çeşitli çözümler arıyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 23:52
İsrail'de 170 Bin Asker Psikolojik Destek İçin Başvurdu

İsrail'de Psikolojik Destek İhtiyacı Artıyor

İsrail basınında yer alan haberlere göre, 170 bin asker, psikolojik tedavi almak amacıyla İsrail Savunma Bakanlığının başlattığı programa kayıt yaptırdı. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, bir buçuk ay önce başlatılan bu programa yapılan başvuruların sayısı hızla arttı.

Gazze Şeridi'ndeki Saldırılara Katılan Yedek Askerler Zorlanıyor

Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katılan pek çok yedek askerin psikolojik tedavi almak üzere arayışta olduğu ve terapi alabileceği psikolog bulmakta güçlük çektiği bildirildi. Bu durum, askerlerin normal hayata dönüş sürecini olumsuz etkiliyor.

Bakanlık Talepleri Karşılamak İçin Çalışmalar Yapıyor

İsrail Savunma Bakanlığı, bu yoğun talebi karşılamakta zorluk çektiğini dile getirirken, geçen hafta 150 terapistin bakanlık bünyesindeki programa dahil edildiği açıklandı. Ayrıca, askerlerin yoğun taleplerini karşılamak amacıyla uzaktan ve grup tedavileri başlatmak için çalışmalar yürütülüyor.

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