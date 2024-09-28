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İsrail'de Esir Takası Anlaşması İçin Gösteri Yapıldı

İsrail'de esir takası anlaşması talebiyle yüzlerce kişi Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 23:14
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 23:38
İsrail'de Esir Takası Anlaşması İçin Gösteri Yapıldı

İsrail'de Esir Takası Anlaşması Talepleri Artıyor

Son dönemde artan gerginliklerle birlikte, İsrail'de yüzlerce kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla bir esir takası anlaşması yapılması çağrısıyla Tel Aviv'de bir araya geldi.

Tel Aviv'de Protesto

Kanal 12 Televizyonu tarafından aktarılan bilgilere göre, protestocular Begin Caddesi'nde toplandı ve orayı trafiğe kapatarak, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu eleştiren dövizler taşıdı. Protestocular, hükümetin yaklaşık bir yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarıyla ilgilenmediğini belirttiler.

Gösterilerin Nedeni

Uzun zamandır devam eden esir takası anlaşması talepleri, Hizbullah ile yaşanan gerilimlerin artmasının ardından yeniden ivme kazandı. 17 Eylül'de Lübnan'da Hizbullah’a ait iletişim cihazlarının patlatılmasının ardından, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında 104'ü çocuk 194'ü kadın olmak üzere toplamda 1030 kişi hayatını kaybetti.

Protestolar, halkın güvenlik ve insani meseleler hakkındaki kaygılarını dile getirme fırsatı olarak değerlendiriliyor.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri...

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı. Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

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