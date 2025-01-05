İsrail'de Gazze İçin Protestolar: Esir Takası ve Hükümet İstifası Talepleri Yükseliyor

İsrail'de, Gazze'de ateşkes ve esir takası için düzenlenen protestolar, ülke genelinde büyük bir katılımla sürüyor. Göstericiler, Binyamin Netanyahu hükümetinin istifasını talep ederek sokaklara dökülüyor.

Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin aileleri ve diğer protestocular, birden fazla noktada esir takası anlaşmasının imzalanmasını ve hükümetin istifasını talep ediyor. Her cumartesi düzenli olarak yapılan bu gösteriler, İsrail’in siyasi gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Bu hafta da binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi için gerekli olan ateşkes anlaşmasına yönelik isteksiz siyasi iradeyi eleştirdi ve ülkenin en sağcı hükümetinin istifasını yineledi. Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı binası çevresi, gösterilerin merkezi oldu; Batı Kudüs ve Hayfa'da da hükümet karşıtı eylemler gerçekleştirildi.

Protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetine karşı pankart, afiş ve dövizler taşıyarak, "Hepimiz kanlı hükümetin esirleriyiz" şeklinde sloganlar attı.

Netanyahu, uluslararası kamuoyunda, Hamas ile esir takası yapmadığı için siyasi eleştirilere maruz kalıyor.

Esir Yakınlarından Trump'a Çağrı

Öne çıkan bir konuşmada, Tel Aviv'deki gösteride yer alan Avraham Munder'in yeğeni Shahar Mor, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a hitaben, "Gazze'deki intikam savaşını silahlandırmayı bırak" çağrısı yaptı. Mor, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest kalması için bir an önce anlaşma imzalanması gerektiğinin altını çizdi.

Mor'un ardından, eski yönetimin başarısız olduğunu ifade ederek, mevcut yönetimin daha iyi bir yaklaşım sergileyebileceğini vurguladı.

İsrail ve Hamas arasında kasım 2023'teki esir takası sırasında serbest bırakılan Yochaved Lifshitz ve İsrailli esir Oded Lifshitz'in oğlu Omri Lifshitz de Trump'a aynı çağrıyı yenileyerek, "Bu lanet savaşı hemen bitsin" dedi.

İsrail Polisi Göstericilere Müdahale Etti

Tel Aviv'deki protestolarda, bazı göstericilerin ateş yakması üzerine polis müdahalede bulundu. Oturma eylemi düzenleyen protestoculara atlı polisler sert bir şekilde müdahale etti ve toplamda 6 kişiyi gözaltına aldı.

Saldırılar Sürüyor

Öte yandan, Mısır ve Katar'ın ara buluculuğunda devam eden ateşkes ve esir takası görüşmelerine rağmen, İsrail ordusu Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. İsrail heyetinin, ateşkes ve esir takası müzakerelerini yürütmek üzere Doha'ya gittiği bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, yaklaşık 45 bin 658 Filistinli yaşamını yitirdi, bunun yanı sıra 108 bin 583 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınıyor.