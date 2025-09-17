İsrail'de İmza Kampanyası: Gazze Saldırıları Sonlansın, Filistin Devleti Tanınsın

Sivil toplum örgütü Zazim'in çağrısı 7.600'den fazla İsrailli tarafından imzalandı; amaç BM Genel Kurulu öncesi Filistin Devleti'nin tanınmasını sağlamak.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:40
İsrail'de İmza Kampanyası: Gazze Saldırıları Sonlansın, Filistin Devleti Tanınsın

İsrail'de İmza Kampanyası: Gazze Saldırıları Sonlansın, Filistin Devleti Tanınsın

İsrail'de, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 2 yıldır sürdürülen saldırılara son verilmesi ve Filistin Devleti'nin tanınması çağrısı yapan bir bildiri yayımlandı.

Sistematik ayrımcılıkla mücadele ve iki devletli çözümü savunan sivil toplum kuruluşu Zazim'in bildirisi, Filistin'in tanınması yönünde 7 bin 600'ün üzerinde İsrail vatandaşı tarafından imzalandı.

"Savaşa Hayır - Tanımaya Evet!" bildirisi ve hedefler

"Savaşa Hayır - Tanımaya Evet!" başlıklı bildiriyle, imzacılar tüm ülkelere bu ay sonunda yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı yapıldı. Bildiride, uluslararası toplumun Filistin'i tanıması için İsrail'den yükselen bir sese ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Zazim, New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu öncesinde 10 binin üzerinde imza toplanmasını hedeflediklerini belirtti ve dilekçeyi önümüzdeki günlerde çeşitli ülkelerin temsilcilerine iletmeyi planladıklarını açıkladı.

Tepkiler ve siyasi gerilim

Bildiride, Filistin'i tanımanın "İsrail için bir ceza olmadığı", aksine iki halk için daha iyi bir gelecek umudu olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok Batılı ülke BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıma niyetini açıklamıştı. Tel Aviv yönetimi ise Filistin Devleti'nin tanınması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı adımlar atma tehdidinde bulundu.

İsrail basını, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın geçen ay sonunda Washington'da görüştüğü ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya Tel Aviv yönetiminin ilerleyen aylarda Batı Şeria'yı ilhaka hazırlandığını ilettiğini aktarmıştı.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de işgal altındaki Batı Şeria'nın Filistin şehirleri hariç tamamının İsrail'e ilhak edilmesi çağrısında bulundu. Smotrich'in ilhak edilmesini istediği bölgeler, Batı Şeria'nın yüzölçümünün %82'sini oluşturuyor.

İmzacıların çağrısı, hem iç siyasette hem de uluslararası arenada yaklaşan BM Genel Kurulu oturumuna dönük dikkat çekici bir girişim olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta 25 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu
2
Manisa'da Palet Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı
3
YÖK açıkladı: Üniversitelerden kaydı silinen öğrenciler ve 19 milyon 268 bin 608
4
Kurum ve Ersoy, Kahramanmaraş Depremi Sonrası Tarihi Yapıların Restorasyonunu Görüştü
5
Gideon Saar'tan AB Komisyonu'nun İsrail yaptırım teklifine sert tepki
6
İsrail'de İmza Kampanyası: Gazze Saldırıları Sonlansın, Filistin Devleti Tanınsın
7
Sultangazi'de Havaya Ateş Açan 3 Şüpheli İçin Polis Çalışması

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa