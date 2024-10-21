İsrail'de İran İçin Casusluk İddiasıyla 7 Kişi Tutuklandı

İsrail'de Casusluk Şüphesi

İsrail'de, "İran için casusluk yaptıkları" iddialarıyla 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan bireylerin tamamının İsrail vatandaşı olduğu belirtildi.

Harita ve Bilgi Toplama Faaliyetleri

İsrail savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu kişilerin çeşitli askeri üsler hakkında gizli bilgiler topladığı öne sürülüyor. Özellikle, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yerleşkesinin, iki adet hava üssünün ve Demir Kubbe sisteminin bulunduğu yerlerin fotoğraflarını çekerek bilgi edinme faaliyetinde bulundukları iddia ediliyor.

İddialar ve Şüpheli Profili

Tutuklananlardan bazılarının son iki yıldır İran adına casusluk yaptıkları belirtiliyor. Aralarında askerlikten firar etmiş bir kişinin de bulunduğu bu 7 kişilik grubun durumu, İsrail güvenlik birimlerinin dikkatini çekmiş durumda.