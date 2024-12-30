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İsrail'de İran İçin Casusluk Yaptığı İddia Edilen Şahıs Gözaltına Alındı

İsrail'de, İran'a casusluk yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 23:23
İsrail'de İran İçin Casusluk Yaptığı İddia Edilen Şahıs Gözaltına Alındı

İsrail Polisi ve Şin-Bet'ten Gözaltı Operasyonu

İsrail'de, İran adına casusluk yapmakla suçlanan bir kişi gözaltına alındı. İsrail polisi ve iç istihbarat birimi Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan açıklamada, Alexander Granovsky isimli 29 yaşındaki şahsın Petah Tikva kentinde gözaltına alındığı belirtildi.

Yöneltilen Suçlamalar

Zanlıya yönelik olarak, para karşılığı araç yakılması, stratejik tesislerin fotoğraflanması ve İsrailli yetkililere dair bilgilerin aktarılması gibi suçlamalar yöneltiliyor. Granovsky'nin, ülke genelinde çeşitli zamanlarda toplamda 8 aracı ateşe verdiği, sloganlar yazdığı ve bazı altyapı tesislerinin fotoğraflarını çektiği ifade ediliyor.

Özel Bilgilere Erişim

Ayrıca, eski Meclis üyesi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın konutunun girişinin fotoğraflandığı belirtiliyor. Zanlının, hükümetteki bakanların ikamet adresleri hakkında bilgi toplama görevini kabul etmediği ancak devlet güvenliğine tehdit oluşturabilecek başka görevleri yerine getirmiş olabileceği iddia ediliyor.

İran İle İlişki

İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, gözaltına alınan şahsın yabancı taraflar olarak tanımlanan unsurların İran ile bağlantılı olduğuna dikkat çekiliyor. Ancak bu konuda başka detayların verilmediği vurgulanıyor.

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