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İsrail'de Lübnan Füzeleri Nedeniyle Elektrik Kesintileri Yaşandı

Yukarı Celile'de Lübnan'dan atılan füzeler sonrası bölgede elektrik kesintileri ve yangınlar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 00:08
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 00:08
İsrail'de Lübnan Füzeleri Nedeniyle Elektrik Kesintileri Yaşandı

İsrail'in Kuzeyinde Gergin Anlar

Yukarı Celile'ye düşen füzeler, Lübnan'dan atılan saldırılarla etkisini gösterdi. Bu durum, bölgede elektrik kesintilerine neden oldu.

Olayın Ayrıntıları

Yedioth Ahronoth gazetesinin aktardığına göre, Lübnan kaynaklı füzeler, Kfar HaNassi'deki bir konuta isabet etti. Neyse ki, bu saldırıda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

Yangın ve Elektrik Kesintileri

Ayrıca, füzelerin Ayelet Hashahar'daki tarım alanında yangına yol açtığı bildirildi. Yukarı Celile bölgesindeki Mahanayim ve Kfar HaNassi'de ise elektrikte sıkıntılar yaşandı.

İhbarlar ve Zarar Tespiti

İsrail polisi, füzelerin düşmesinin ardından bazı mülklerde hasar oluştuğu yönünde ihbarlar aldıklarını duyurdu. Akşam saatlerinde yapılan açıklamada, yaklaşık 100 füzenin Lübnan'dan fırlatıldığını tespit ettikleri ve Batı Celile'nin açık alanlarına düşen füzelerin bir kişinin yaralanmasına ve maddi hasara yol açtığını ifade ettiler.

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