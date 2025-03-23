İsrail'de Netanyahu'nun Hükümetine Karşı On Binlerce Kişi Protesto Düzenledi

İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı on binlerce kişi tarafından düzenlenen büyük protestolarda kaygılar ve talepler öne çıktı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 02:48
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 02:48
İsrail'de Netanyahu'nun Hükümetine Karşı On Binlerce Kişi Protesto Düzenledi

Tel Aviv ve Diğer Şehirlerde Büyük Protestolar

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkesi bozarak saldırıları yeniden başlatması ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma kararına karşı, on binlerce kişi protesto gösterileri düzenledi.

Tel Aviv, Batı Kudüs ve Hayfa gibi çeşitli kentlerde gerçekleştirilen eylemlerde, katılımcılar hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Başkent Tel Aviv'de, Begin Caddesi ve Habima Meydanı'nda binlerce protestocu sokakları doldurdu.

Protestocuların Talepleri

Gazze'den serbest bırakılan esirlerden Doron Steinbrecher, yaptığı konuşmada hükümete tepkisini dile getirerek, "Savaşmaya geri dönmenin sorun olmadığını düşünenlere kızgınım. Bizi neden dinlemediniz?" ifadelerini kullandı. Gazze'de yaşamını yitiren esirlerden Guy Illouz'un babası Michel Illouz ise, Netanyahu'nun esir yakınlarına savaş açtığını belirterek, hükümete sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.

Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan, gösterilerde muhalefet liderlerine çağrıda bulunarak, "Tek bir demokratik cephe" oluşturma zamanının geldiğini vurguladı. Ülke genelinde genel grev ve ekonomik durdurma çağrılarına destek verdi.

Polis Müdahalesi ve Göstericilerin Direnişi

Tel Aviv'deki polis bariyerini aşmayı başaran göstericiler, Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapattı. Ancak İsrail polisi, göstericileri güç kullanarak yoldan çıkardı. Protestocular, kentteki ana caddelerde yürüyüş yapmaya devam ederken, bazıları da "Netanyahu, Gazze'deki esirleri toprağa gömdün" mesajını içeren pankartlar taşıdı.

Batı Kudüs'te toplanan kalabalık, Netanyahu'nun evine doğru yürüyüş düzenleyerek, barikatları aşmayı başaran bazı protestocular gözaltına alındı.

İç Siyasette Yükselen Gerilim

Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörü'nü görevden alma kararına karşı, Yüksek Mahkeme'nin kararı durdurması, hükümet-yargı arasındaki çekişmeyi daha da alevlendirdi. Hisdatrut işçi sendikası ve diğer iş örgütleri, hükümetin mahkeme kararını tanımaması durumunda genel greve gitme tehditinde bulundu.

Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı, İsrail siyasetinde derin tartışmalara neden olmuş, bu durum muhalefetin çağrılarıyla kitlesel protestolara yol açmıştır. 18 Mart itibarıyla da yeniden Gazze'ye saldırılar düzenlenmiştir.

İsrail ordusunun son operasyonları sonucu, çoğunluğu kadın, yaşlı ve çocuk olan 600'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 1200 kişi yaralanmıştır. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarda, ölen Filistinlilerin sayısı 49,747'ye, yaralı sayısı ise 113,213'e yükselmiştir.

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