İsrail'den İHA Tehditlerine Karşı Acil Önlem Tefekkürleri

İsrail, İHA Tehditlerine Yanıt Arıyor

İsrail, Lübnan Hizbullahı tarafından gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından İHA'lara karşı geliştirilmiş önleyici sistem arayışını hızlandırdı.

Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

İsrail Savunma Bakanlığı, İHA tehdidine karşı yeni teknoloji geliştirilmesi sürecini hızlandırdığını duyurdu. Bakanlık, ülke genelindeki sekiz ulusal savunma sanayi şirketi ile gerçekleştirilen toplantılarda, sunulan yeni teknolojilere ilişkin bilgiler aldı. Geliştirme Süreci Hızlandırılacak

Bakanlık, bu teknolojilerin gerekli kriterleri karşılaması durumunda, "geliştirme, operasyonel test aşaması ve hızlı üretim" sürecine geçileceğini bildirdi. Üretim aşamasına geçecek yeni İHA önleyici sistemlerin birkaç ay içinde devreye girmesi planlanıyor.

Yoav Gallant'ın Açıklamaları

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu tehditlerin özellikle İran kaynaklı olduğunu belirtti. ''İran, Lübnan, Yemen ve Irak'tan gelen drone saldırıları ile karşı karşıyayız'' diyen Gallant, bu durumu ciddi bir tehdit olarak değerlendirdi.

Hizbullah'ın İHA Gücü

İsrail, Hizbullah'ın İHA'larını önemli bir risk olarak görüyor. Özellikle bu İHA'ların sıklıkla hava savunma sistemlerini aşabilmesi konusundaki endişeler, İsrail basınında sıklıkla yer buluyor.

Öte yandan, 13 Ekim 2023'te Hizbullah tarafından gerçekleştirilen bir İHA saldırısında 4 İsrail askeri yaşamını yitirdi, 58 asker ise yaralandı. Ayrıca, İran destekli Husiler ile Irak'taki diğer silahlı gruplardan gelen İHA saldırıları da İsrail'i hedef aldı.