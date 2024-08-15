İsrail'den İran'a Yaptırım: 18 Petrol Tankeri Hedef Alındı

İsrail, İran'a Yaptırım Uyguladı

İsrail, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü tarafından kullanıldığı iddia edilen 18 petrol tankerine yönelik yaptırım kararı aldı.

Yaptırımın Gerekçesi

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu tankerlerin Hamas ve Hizbullah gibi örgütleri finanse etmek amacıyla kullanıldığı ileri sürüldü.

Gallant'ın Açıklamaları

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu 18 tanker için yaptırım kararı aldıklarını duyurdu. Bu adım, uluslararası güvenlik konularındaki gerilimi artırabilir.