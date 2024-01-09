İsrail'den misilleme: Hizbullah komutanı için yapılacak cenaze töreni yakınına hava saldırısı

Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah liderlerinden biri olan Visam Hüseyin Tavil, dün hayatını kaybetti. Bugün cenaze töreni için hazırlanan bölgeye İsrail uçakları bomba yağdırdı. Hava saldırısı, bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

İsrail'den misilleme: Hizbullah komutanı için yapılacak cenaze töreni yakınına hava saldırısı
Yayın Tarihi:

Hizbullah lideri Visam Hüseyin Tavil'in cenazesine katılmak üzere toplananlar, İsrail uçaklarının bombalarıyla sarsıldı. İsrail ordusu, Tavil'in evinin bulunduğu Hirbet es-Slim beldesine iki kez hava saldırısı düzenledi. Saldırılar, cenaze töreninin yapılacağı yerden çok uzak olmayan bir noktada gerçekleşti. Bölge halkı, saldırılar sonrası korku ve endişe yaşadı.

Hizbullah komutanı Visam Hüseyin Tavil'in cenaze töreni için toplananlar, İsrail İHA'larının uğultusunu kulaklarından ayıramıyor.

Tavil, dün İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hirbet es-Slim bölgesine yaptığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hizbullah liderlerinden biriydi.

Öne Çıkanlar
SGK 2024 erken emeklilik şartlarını açıkladı! Tek şarta 1800 gün prime emekli olabilirsiniz SGK 2024 erken emeklilik şartlarını açıkladı! Tek şarta 1800 gün prime emekli olabilirsiniz
Bankalarda faiz çıldınlığı başladı! 300.000 TL'ye ihtiyacı olan düşük faizden yararlanacak Bankalarda faiz çıldınlığı başladı! 300.000 TL'ye ihtiyacı olan düşük faizden yararlanacak
Bu haberi okumadan kredi almayın! Banka faizsiz kredisini devreye soktu Bu haberi okumadan kredi almayın! Banka faizsiz kredisini devreye soktu
Çok Okunanlar
Erken emeklilik için yıllarca beklemenize lüzum yok! Bu 3 yöntemi bilen direkt dilekçesini hazırlıyor Erken emeklilik için yıllarca beklemenize lüzum yok! Bu 3 yöntemi bilen direkt dilekçesini hazırlıyor Madagaskar'da Alvaro Kasırgası 12 can aldı Madagaskar'da Alvaro Kasırgası 12 can aldı Arabası 15 yaşından büyük olanlar dikkat! Az önce duyuruldu Arabası 15 yaşından büyük olanlar dikkat! Az önce duyuruldu AK Parti’nin Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba Kimdir? AK Parti’nin Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba Kimdir? AK Parti’nin Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen Kimdir? AK Parti’nin Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen Kimdir? AK Parti'nin Gaziantep, Konya ve Muğla adayları kesinleşti AK Parti'nin Gaziantep, Konya ve Muğla adayları kesinleşti