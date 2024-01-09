İsrail'den misilleme: Hizbullah komutanı için yapılacak cenaze töreni yakınına hava saldırısı

Hizbullah lideri Visam Hüseyin Tavil'in cenazesine katılmak üzere toplananlar, İsrail uçaklarının bombalarıyla sarsıldı. İsrail ordusu, Tavil'in evinin bulunduğu Hirbet es-Slim beldesine iki kez hava saldırısı düzenledi. Saldırılar, cenaze töreninin yapılacağı yerden çok uzak olmayan bir noktada gerçekleşti. Bölge halkı, saldırılar sonrası korku ve endişe yaşadı.

Hizbullah komutanı Visam Hüseyin Tavil'in cenaze töreni için toplananlar, İsrail İHA'larının uğultusunu kulaklarından ayıramıyor.

Tavil, dün İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hirbet es-Slim bölgesine yaptığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hizbullah liderlerinden biriydi.