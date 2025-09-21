İsrail, Filistin Devleti'nin Tanınmasını Kategorik Olarak Reddetti

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararını 'kategorik olarak reddettiğini' açıkladı; kararın bölgeyi istikrarsızlaştırdığı iddia edildi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 19:17
İsrail Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Avustralya ve Kanada tarafından alınan Filistin Devleti'nin tanınması yönündeki kararları resmi olarak kınadı. Bakanlığın ABD merkezli X platformundan yaptığı açıklamada, bu tür tek taraflı adımların barışı teşvik etmediği ve bölgesel istikrarı zedelediği savunuldu.

İsrail, İngiltere ve bazı diğer ülkeler tarafından yapılan Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin tek taraflı açıklamayı kategorik olarak reddediyor.

Açıklamada, alınan kararların Hamas'ı ödüllendirdiği ve örgütün elindeki desteği pekiştirdiği iddia edildi. Ayrıca bu kararların "iki taraf arasında uzlaşma sağlanması" mantığına aykırı olduğu belirtilerek, Filistin yönetiminin yükümlülüklerini yerine getirmediği ileri sürüldü.

Açıklamada yer alan bir diğer iddiaya göre, "Filistin Yönetimi sorunun bir parçasıdır, çözümün bir parçası değildir." Bu çerçevede ABD'nin Filistin Yönetimi'ne yaptırımlar uyguladığı ve üst düzey yetkililerinin topraklarına girişinin engellendiği iddia edildi.

Gideon Saar'dan Sert Eleştiriler

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, X platformundaki kişisel hesabından paylaştığı video açıklamada, tanıma kararı alan ülkelere yönelik sert eleştirilerde bulundu. Saar, söz konusu ülkelere ilişkin değerlendirmesini "ahlak dışı, çirkin ve iğrenç" ifadeleriyle dile getirdi ve kararın Hamas'a bir ödül niteliği taşıdığını tekrar etti.

Saar, geçmişte çok sayıda ülkenin Filistin'i tanıdığını, bunun o dönem de yanlış olduğunu savunarak, "Ancak şimdi tanıma kararı alan hükümetler ahlak dışı, çirkin ve iğrenç bir eylemde bulunuyorlar." dedi.

Bakan ayrıca, tanıma kararına bazı ülkelerde muhalefetin tepki gösterdiğini belirterek, "Geleceğimiz Londra'da veya Paris'te belirlenmeyecek. Kudüs'te belirlenecek." iddiasında bulundu.

