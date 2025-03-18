İsrail, Filistinli Kadın Gazeteci Latife Abdullatife'yi Şartlı Tahliye Etti

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli kadın gazeteci Latife Abdullatife'nin 12 bin şekel (yaklaşık 120 bin TL) kefaletle şartlı tahliyesine hükmetti.

Gözaltı Süreci ve Duruşma

İsrail polisi, Abdullatife'yi Doğu Kudüs'te "halkı şiddete teşvik etmek" iddiasıyla evine dönerken gözaltına aldı. Abdullatife, telekonferans yöntemiyle bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, gazetecinin ailesinin yanı sıra İsrailli ve Filistinli meslektaşları da katıldı.

Mahkeme, İsrail polisinin Abdullatife'nin 5 gün gözaltında tutulmasını talep etmesine rağmen, onun şartlı tahliyesine karar verdi. Abdullatife'nin avukatı Nasır Avde, müvekkilinin sosyal medya paylaşımlarını gazetecilik mesleği çerçevesinde yaptığını belirterek serbest bırakılmasını istedi.

İfade Özgürlüğü ve Gazetecilik Mesleği Üzerine

Mahkeme, Abdullatife'nin ifadesi için gerekli olduğunda polisle görüşmesine hükmederken, avukatı bu karara itiraz ederek yarın sabah saatlerinde müvekkilinin ifade vermesini talep etti. Avde, gazetecinin özgürlüğüne tam olarak kavuşmasını umduklarını ve bu davanın ifade özgürlüğü açısından önemli olduğunu savunduklarını ifade etti.

Mesleki Geçmişi ve Gözaltı Nedeni

Filistinli bir çocuk annesi olan Latife Abdullatife, daha önce Al Jazeera, BBC, ABD merkezli ABC televizyonu ve Reuters gibi prestijli medya kuruluşlarında çalışmıştı. Abdullatife, Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen Filistinlilere yönelik şiddetli polis müdahalelerini dünyaya aktarmakla tanınmaktaydı. Gözaltına alınması ise 16 Mart akşamına rastlamaktadır.

İsrail yargısı ve polisinin, özellikle 7 Ekim'den sonra sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek birçok Filistinli gazeteciyi çeşitli suçlamalarla gözaltına aldığı bildirilmektedir. Uluslararası basın örgütü Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana çok sayıda Filistinli gazetecinin "basın görevleri ve yaptıkları yorumlar nedeniyle" gözaltına alındığını duyurmuştur.

CPJ'nin 13 Mart'ta yayınladığı rapora göre, işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde İsrail, 70 gazeteciyi; Filistin yönetimi ise 5 gazeteciyi gözaltına almıştır.