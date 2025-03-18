İsrail, Filistinli kadın gazeteci Latife Abdullatife'yi şartlı tahliye etti

İsrail, gözaltına alınan Filistinli kadın gazeteci Latife Abdullatife'nin 12 bin şekel kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 17:42
İsrail, Filistinli kadın gazeteci Latife Abdullatife'yi şartlı tahliye etti

İsrail, Filistinli Kadın Gazeteci Latife Abdullatife'yi Şartlı Tahliye Etti

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli kadın gazeteci Latife Abdullatife'nin 12 bin şekel (yaklaşık 120 bin TL) kefaletle şartlı tahliyesine hükmetti.

Gözaltı Süreci ve Duruşma

İsrail polisi, Abdullatife'yi Doğu Kudüs'te "halkı şiddete teşvik etmek" iddiasıyla evine dönerken gözaltına aldı. Abdullatife, telekonferans yöntemiyle bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, gazetecinin ailesinin yanı sıra İsrailli ve Filistinli meslektaşları da katıldı.

Mahkeme, İsrail polisinin Abdullatife'nin 5 gün gözaltında tutulmasını talep etmesine rağmen, onun şartlı tahliyesine karar verdi. Abdullatife'nin avukatı Nasır Avde, müvekkilinin sosyal medya paylaşımlarını gazetecilik mesleği çerçevesinde yaptığını belirterek serbest bırakılmasını istedi.

İfade Özgürlüğü ve Gazetecilik Mesleği Üzerine

Mahkeme, Abdullatife'nin ifadesi için gerekli olduğunda polisle görüşmesine hükmederken, avukatı bu karara itiraz ederek yarın sabah saatlerinde müvekkilinin ifade vermesini talep etti. Avde, gazetecinin özgürlüğüne tam olarak kavuşmasını umduklarını ve bu davanın ifade özgürlüğü açısından önemli olduğunu savunduklarını ifade etti.

Mesleki Geçmişi ve Gözaltı Nedeni

Filistinli bir çocuk annesi olan Latife Abdullatife, daha önce Al Jazeera, BBC, ABD merkezli ABC televizyonu ve Reuters gibi prestijli medya kuruluşlarında çalışmıştı. Abdullatife, Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen Filistinlilere yönelik şiddetli polis müdahalelerini dünyaya aktarmakla tanınmaktaydı. Gözaltına alınması ise 16 Mart akşamına rastlamaktadır.

İsrail yargısı ve polisinin, özellikle 7 Ekim'den sonra sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek birçok Filistinli gazeteciyi çeşitli suçlamalarla gözaltına aldığı bildirilmektedir. Uluslararası basın örgütü Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana çok sayıda Filistinli gazetecinin "basın görevleri ve yaptıkları yorumlar nedeniyle" gözaltına alındığını duyurmuştur.

CPJ'nin 13 Mart'ta yayınladığı rapora göre, işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde İsrail, 70 gazeteciyi; Filistin yönetimi ise 5 gazeteciyi gözaltına almıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan'da Hafif Ticari Araç Yayaya Çarptı: 26 Yaşındaki Metin Fidan Hayatını Kaybetti
2
Kayseri'de Silahlı Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
3
Antalya'da Şehit Ailelerine ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Verildi
4
Edirne'de El Bab Gazisine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Takdim Edildi
5
Çanakkale Şehitleri Şam'da Anıldı
6
Yunanistan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü Töreni Düzenlendi
7
İstanbul'da Taksicilere Yönelik Dolandırıcılık Operasyonu: 26 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı