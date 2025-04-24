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İsrail, Gazze'de 12 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 12 Filistinliyi, 2'si kadın olmak üzere serbest bıraktı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, teslimatını üstlendi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 13:58
İsrail, Gazze'de 12 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail, Gazze'deki Alıkoyduğu Filistinlileri Serbest Bıraktı

İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 2'si kadın toplam 12 Filistinliyi serbest bıraktı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait bir otobüs, bu kişileri Gazze Şeridi’ne ulaştırdı.

Hamas’a bağlı Esirler Enformasyon Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, serbest bırakılan 12 esir, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusu, esirlerin Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edildiği noktalara ve sağlık durumlarına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. 7 Ekim 2023'te Gazze'ye karşı başlatılan saldırılardan bu yana, İsrail zaman zaman alıkoyduğu Gazzelilerden bazılarını serbest bırakıyor.

Filistinli Esirler Cemiyeti, 17 Nisan’da yaptığı bir açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nden binlerce Filistinliyi alıkoyduğunu ve bu kişilerin son derece ağır koşullarda tutulduklarını ifade etmişti. Açıklamada, alıkonulan kişilere en büyük zararı vermek amacıyla bu koşulların oluşturulduğu vurgulandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 2'si kadın 12 Filistinliyi serbest bıraktı. Uluslararası...

İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 2'si kadın 12 Filistinliyi serbest bıraktı. Uluslararası Kızılhaç Komitesine ait araçlarla, 2'si kadın 12 kişiyi Gazze'nin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 2'si kadın 12 Filistinliyi serbest bıraktı. Uluslararası...

İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 2'si kadın 12 Filistinliyi serbest bıraktı. Uluslararası Kızılhaç Komitesine ait araçlarla, 2'si kadın 12 kişiyi Gazze'nin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

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