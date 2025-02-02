DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 0%
ALTIN
3.225,48 0%
BITCOIN
3.560.321,46 1,72%

İsrail, Gazze'de Ateşkesi İhlal Ederek Bombardıman Düzenledi

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkesi ihlal ederek saldırılar düzenledi. Bölgedeki panik artarken, can kaybı yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 11:53
İsrail, Gazze'de Ateşkesi İhlal Ederek Bombardıman Düzenledi

İsrail Ordusu Gazze'de Saldırılara Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sahil yolu er-Raşid Caddesi ile merkeze ve güney kesimlere yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Bu eylemler, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının ihlali olarak değerlendiriliyor.

Saldırı Detayları ve Etkileri

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu insansız hava aracı (İHA) ile Raşid Caddesi'nde seyir halindeki bir aracın yakınlarına iki füze saldırısı düzenledi. Neyse ki saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak, saldırının ardından bölgede yaya veya basit ilkel araçlarla evlerine dönen Filistinliler arasında panik ve korku hakim oldu.

İsrail ordusu, bunun yanı sıra Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Bureyc Mülteci Kampı doğusundaki Filistinlilerin evlerine de ateş açtı. Ayrıca, Salahaddin Caddesi çevresinde konuşlanan İsrail güçleri, güneydeki Refah kentine yoğun ateş açmaya devam etti.

Can Kaybı ve İhlal İddiaları

Saldırıların ardından ölen veya yaralanan olup olmadığına dair henüz net bir bilgi verilmedi. İsrail ordusu, yaptıkları bu ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına tam uyduklarını iddia etmeye devam ediyor.

Gözler Geçmişe Dönük Verilerde

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılarda, yaklaşık 17 bin 841'i çocuk ve 12 bin 298'i kadın olmak üzere toplamda 47 bin 487 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 111 bin 588 kişinin ise yaralandığı bildiriliyor.

Ateşkes ve esir takası anlaşması ise 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılıyor
2
Avcılar'da Pazarcılar Denizköşkler Semt Pazarı'nın Kapatılmasına Tepki Gösterdi
3
Türkiye'den Gazze'ye Yardım Malzemeleri Ulaştı
4
Kırıkkale'de 2 Milyon 140 Bin Makaron Ele Geçirildi
5
Çin, ABD'yi Gümrük Vergileri Nedeniyle DTÖ'ye Şikayet Edecek
6
CHP Engellilik Çalıştayı'nda Yeni Hedefler Belirlendi

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı