İsrail, Gazze'de Ateşkesi İhlal Ederek Bombardıman Düzenledi

İsrail Ordusu Gazze'de Saldırılara Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sahil yolu er-Raşid Caddesi ile merkeze ve güney kesimlere yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Bu eylemler, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının ihlali olarak değerlendiriliyor.

Saldırı Detayları ve Etkileri

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu insansız hava aracı (İHA) ile Raşid Caddesi'nde seyir halindeki bir aracın yakınlarına iki füze saldırısı düzenledi. Neyse ki saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak, saldırının ardından bölgede yaya veya basit ilkel araçlarla evlerine dönen Filistinliler arasında panik ve korku hakim oldu.

İsrail ordusu, bunun yanı sıra Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Bureyc Mülteci Kampı doğusundaki Filistinlilerin evlerine de ateş açtı. Ayrıca, Salahaddin Caddesi çevresinde konuşlanan İsrail güçleri, güneydeki Refah kentine yoğun ateş açmaya devam etti.

Can Kaybı ve İhlal İddiaları

Saldırıların ardından ölen veya yaralanan olup olmadığına dair henüz net bir bilgi verilmedi. İsrail ordusu, yaptıkları bu ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına tam uyduklarını iddia etmeye devam ediyor.

Gözler Geçmişe Dönük Verilerde

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılarda, yaklaşık 17 bin 841'i çocuk ve 12 bin 298'i kadın olmak üzere toplamda 47 bin 487 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 111 bin 588 kişinin ise yaralandığı bildiriliyor.

Ateşkes ve esir takası anlaşması ise 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.