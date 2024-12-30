İsrail, Gazze'nin Kuzeyinde Binaları Havaya Uçurdu

İsrail Ordusundan Gazze'ye Yoğun Saldırı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan birçok binayı güçlü patlayıcılarla havaya uçurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail güçleri Cibaliya Mülteci Kampı, En-Nezle ve Es-Saftavi bölgelerinde havadan ve karadan şiddetli saldırılar gerçekleştirdi.

Kuzeyde, binalara yerleştirilen güçlü patlayıcılar infilak ettirilerek çok sayıda yapı imha edildi. Ayrıca, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Ez-Zeytun ve El-Basra mahallelerine de aralıklı olarak top atışları düzenlendi.

İsrail ordusu, Quadcopter tipi dronlar kullanarak Gazze'nin kuzeyindeki El-Cela Caddesi'nde İbnu Heysem Eczanesi çevresine de saldırı gerçekleştirdi.

Gazze'nin ortasında yer alan Deyr el-Belah kentindeki tanıklar, İsrail güçlerinin Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısını hedef aldığını ve helikopterlerden rastgele ateş açıldığını bildirdi. Bu saldırılarda bir kişinin yaralandığı ifade edilmiştir.

Buna ek olarak, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde, İsrail donanması güçlerinin kentin batısındaki Mevasi bölgesini bombaladığı kaydedildi. Kentin kuzeybatısında da yoğun topçu saldırıları devam etti.