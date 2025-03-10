İsrail Gazze'ye Yeni Saldırı Planlıyor: Filistinlileri Zorla Göç Ettirme Hedefi

İsrail, Gazze'ye kapsamlı saldırılar ve Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi planlarını güncelledi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:05
İsrail Gazze'ye Yeni Saldırı Planlıyor: Filistinlileri Zorla Göç Ettirme Hedefi

İsrail, Gazze'ye Kapsamlı Saldırılar ve Filistinlilerin Zorla Göçü İçin Hazırlık Yapıyor

İsrail, Gazze'ye yönelik kapsamlı saldırılar düzenlemeyi ve Filistinlileri zorla göç ettirmeyi planlıyor. Başbakan Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, dün akşam Gazze Şeridi'ne yönelik yeni saldırı planlarının detaylarını ele aldı.

Ateşkes Müzakerelerindeki Gelişmeler

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde bir ilerleme kaydedilememesi durumunda bölgeye büyük çaplı saldırılara yeniden başlayacağını duyurdu. KAN televizyonunun haberine göre, Netanyahu ve Zamir, Hamas ile yürütülen ateşkes müzakerelerindeki tıkanıklığı aşmak için yeni bir askeri strateji geliştirmeyi tartıştı.

Yeni Saldırı Planı Onaylandı

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 6 Mart'ta gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Gazze'ye yönelik yeni saldırı planlarını onayladı. Yapılan açıklamalara göre, Gaza'ya yapılacak hava saldırıları ve kara harekâtı, önceki saldırılardan çok daha büyük ölçekte gerçekleşecek.

İnsani Durum ve Müzakere Süreci

İsrail, 2 Mart'ta Gazze'deki insani yardım girişlerini durdurmuş ve bölgeye elektrik tedarikini de kesmişti. Bununla birlikte, Hamas, anlaşmanın tüm aşamalarına bağlı kalacağını belirterek ikinci aşamanın müzakerelerine geçmek için 7 Mart'ta Kahire'ye bir heyet göndermiştir.

Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması 19 Ocak’ta yürürlüğe girmişti. Ancak, ikinci aşamanın başlaması beklenirken, Netanyahu'nun süreci uzatma kararının ardında ne gibi siyasi hesapların bulunduğu merak ediliyor.

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