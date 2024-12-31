İsrail Gazze'yi Vurmaya Devam Ediyor: Kuzey ve Güneyde Binalar Havuya Uçtu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyindeki birçok bölgeyi bombalayarak ciddi tahribatlara yol açtı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu saldırılar 5 Ekim'den bu yana devam eden çatışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Özellikle Beyt Hanun beldesindeki konutları hedef alan İsrail topçu birlikleri, bölgedeki sivil yaşamı ciddi şekilde tehdit ediyor. Gazze kentinin Tel el-Heva bölgesindeki görgü tanıkları, düzenlenen aralıklı topçu saldırılarına ve yoğun silah seslerine dikkat çekiyor.

Ayrıca, Sabra Mahallesi'nin batısındaki saldırılar ve Zeytun Mahallesi güneyindeki bombardımanlar, sivil halk üzerinde derin bir endişe oluşturmuş durumda. Ayrıca, İsrail helikopterlerinin Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği hava saldırıları da bölgede büyük yankı uyandırdı.

Son olarak, Gazze Şeridi’nin Refah kentindeki binalara yönelik gerçekleştirilen bombardımanların ardından büyük patlama sesleri kaydedildi. Bu durum, sürekli artan şiddetin ve insani durumun giderek kötüleştiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.