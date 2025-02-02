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İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi İstifa Etti: Eyal Zamir Atandı

İsrail'de Herzi Halevi'nin istifasının ardından Eyal Zamir, Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 00:56
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 00:56
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi İstifa Etti: Eyal Zamir Atandı

İsrail'de Yeni Genelkurmay Başkanı Atandı

İsrail'de 7 Ekim tarihinde yaşanan feci başarısızlığın sorumluluğunu üstlenerek istifa eden Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yerine, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir atandı.

Halevi'nin İstifası ve Zamir'in Atanması

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz 6 Mart tarihinden itibaren Halevi'den boşalan koltuğa Zamir'i atama kararı aldı. Emekli Tümgeneral Zamir, 2021 yılına kadar Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştü ve 2023'ten beri Savunma Bakanlığı Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Zamir'in Geçmişi ve Güveni

Zamir, resmi olarak İsrail'in 24'üncü Genelkurmay Başkanı olarak kabine oylamasının ardından göreve başlayacak. Haaretz gazetesine konuşan bir kaynak, Zamir'in 2012-2015 yılları arasında Netanyahu'nun askeri sekreteri olarak görev yaptığını ve başkana yakın bir ilişki içinde olduğunu öne sürdü. Kaynağa göre, "Bibi, Eyal'e tamamen güvenirdi ve onun görüşleriyle uyuşmayan fikirlerini ifade etmekten hiçbir zaman çekinmezdi."

Halevi'nin Açıklamaları ve Siyasi Tartışmalar

Halevi, istifa mektubunda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'teki saldırılar sırasında, komutasındaki İsrail ordusunun vatandaşları koruma görevini yerine getiremediğini belirterek, bu feci başarının sorumluluğunu her gün hissettiğini ifade etmişti. Ayrıca, Halevi'nin istifası, Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortakları tarafından doğrudan hedef alındığı bir dönemde gerçekleşmiştir.

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