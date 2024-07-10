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İsrail, Hamas ile esir takasına hazır!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'u Batı Kudüs'teki ofisinde kabul ederek Hamas ile esir takası mutabakatına varılmasına hazır olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 16:26
İsrail, Hamas ile esir takasına hazır!

Netanyahu, görüşmede İsrail'in kırmızı çizgilerinin korunduğu sürece Hamas ile esir takası mutabakatına hazır olduklarını belirtti. Ancak hangi kırmızı çizgilerin korunacağı konusunda detay verilmedi.

Netanyahu daha önce yaptığı bir açıklamada, olası bir esir takasında müzakere edilmeyecek 4 şartlarının olduğunu vurgulamıştı. Bu şartlar arasında Gazze'de varılacak ateşkesin, İsrail'in savaş hedeflerini gerçekleştirme hakkını güvence altına alması bulunuyor.

İsrail ve Hamas arasındaki bu gelişmeler, bölgesel barış ve güvenlik açısından önem taşımaktadır. Hamas'ın tutuklu İsrailliler karşılığında Gazze'de tutulan Filistinlilerin serbest bırakılması konusunda devam eden görüşmeler, taraflar arasında gerilimi azaltma potansiyeli taşımaktadır.

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