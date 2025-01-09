İsrail Hapishanelerinde 10,400 Filistinli Tutuklu

İsrail hapishanelerinde 1 Ocak 2025 itibarıyla 10 bin 400 Filistinli tutuklu olduğu bildirildi. Tutuklular arasında çocuklar ve kadınlar da bulunuyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:08
İsrail Hapishanelerinde 10,400 Filistinli Tutuklu

İsrail Hapishanelerindeki Tutuklu Sayısı Artıyor

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti ortak bir açıklama yaparak, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla İsrail hapishanelerinde 10,400 Filistinlinin tutuklu olduğunu duyurdu.

Tutuklu Profili

Açıklamada, tutuklular arasında 87 kadın, 320 çocuk ve 4 Gazze'li bulunduğu belirtildi. Ayrıca, 3,376 kişinin idari tutuklu olduğu, 1886 kişinin ise İsrail tarafından "yasadışı savaşçı" olarak sınıflandırıldığı bilgisi verildi.

İsrail'in Tutuklama Politikasına Eleştiri

Önceki açıklamalara göre, İsrail, Gazze Şeridinde alıkoyduğu kişilerin gerçek sayısını ve akıbetlerini gizlemeye devam ediyor.

Gazze'de Savaşın Sonuçları

İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023 tarihinde Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere yanıt olarak geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu tarihten itibaren İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 46,006 Filistinlinin öldüğünü ve 109,378 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ve Filistinli Kayıplar

İsrail ise 7 Ekim saldırılarında 1,200 İsrailli'nin yaşamını yitirdiğini, 5,132 kişinin yaralandığını bildirdi. Bu süreçte, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapıya büyük zarar verildi.

Çatışmalar ve İnsani Ara

Çatışmalara 24 Kasım 2023 tarihinde kısa bir insani ara verilmiş ve bu süreçte 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştır. Ancak, binlerce Filistinlinin hâlâ alıkonulmaya devam ettiği belirtiliyor.

Ölü Sayısında Üzücü Artış

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de yapılan saldırılarda 837 Filistinli, bunların 167'si çocuk olmak üzere hayatını kaybetti.

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