İsrail Hükümeti, İran'a Saldırı Planları Üzerinde Anlaştı

İsrail Yönetiminden Önemli Açıklama

İsrail'in önde gelen medya kuruluşları, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, İran'a yönelik saldırı planları üzerinde anlaştığını duyurdu.

Güvenlik İstişareleri Sonucu Alınan Karar

Netanyahu ve Gallant'ın, diğer bakanların katıldığı güvenlik istişareleri toplantısının ardından, saldırının kapsamı ve zamanlaması hakkında fikir birliğine vardığı belirtildi. Planın resmileşmesi için öncelikle kabineye sunulup onaylanması gerekecek.

İran'a Verilecek Yanıtın Detayları

Öte yandan, Gallant'ın Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleriyle yaptığı görüşmede, İran'a verilecek karşılık hakkında önemli bilgiler paylaştığı bildirildi. Gallant, Tahran yönetiminin gerçekleştirdiği füze saldırısına "yakında yanıt vereceklerini" ifade etti ve bu yanıtın "kesin ve ölümcül" olacağını vurguladı.

Hatırlanacağı üzere, İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, bu saldırıya karşılık vereceklerinin sinyallerini vermişti.