İsrail'in Alıkoyduğu Özgürlük Filosu Aktivistleri Hapishane Korkusunu Anlattı

Özgürlük Filosu aktivistleri, İsrail'in uluslararası sularda saldırıp alıkoyduğunu, çöl hapishanesindeki kötü muameleyi ve binlerce Filistinlinin tutulduğunu anlattı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 19:21
Özgürlük Filosu Koalisyonu üyeleri, İsrail'in uluslararası sularda saldırıp alıkoyduktan sonra sınır dışı ederek İstanbul'a getirdiği aktivistlerin yaşadıklarını Anadolu Ajansı'na anlattı.

ABD'li Filistinli doktor Dhia Daoud'un ifadeleri

Dhia Daoud İsrail ordusunun filoya helikopterlerle yaklaştığını ve gemiye makineli tüfeklerle çıktığını aktardı. Yasa dışı şekilde alıkonulduktan sonra saatlerce dizlerinin üstünde oturur konumda bırakıldıklarını, "Bizi boynumuzdan tuttular, bazı eşyalarımızı çaldılar." dedi.

Daoud sözlerine şöyle devam etti: "Bizi en kötü hapishanelerden birine, çölün ortasındaki bir hapishaneye koydular." Hapishanede binlerce Filistinlinin tutulduğunu vurgulayan Daoud, "Orada bizim gibi binlerce insan olduğunu asla unutmayacağız. Orada tutulan Filistinlilerin onda birini bile görmedik." ifadelerini kullandı.

Daoud, gözaltında tutulan binlerce Filistinlinin yasal yaptırım olmaksızın orada tutulduğunu belirterek, bu kişilerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi ve tüm hükümetlere çağrıda bulundu. Ayrıca, hapishanede aktivistlerin de bulunduğunu belirterek bu kişilerin serbest bırakılması için çaba gösterilmesini istedi.

Daoud'un çağrısı şuydu: "Atalarınızın, Osmanlı'nın, Osmanlı İmparatorluğu'nun mücadelesine ihtiyacımız var ve şu anda çok çalışmanızı istiyoruz. Hapishanelerde rehin tutulan on binlerce Filistinli var. Siyonist rejime karşı uyanık ve tetikte olmanızı istiyoruz."

Diğer aktivistlerin mesajları

Noorsham Abubakar (Vicdan gemisi, Malezya) Türkiye'ye filoya verdiği destek için teşekkür ederek, "Ancak odak noktası hala Gazze ve Gazze'deki Filistinliler. Mesele biz değiliz, mesele Gazze'deki Filistinliler. Onlar hala öldürülüyor ve katlediliyor." dedi.

Vigdis Bjorvand (Norveç) Türkiye'nin misafirperverliğinin kendilerini Gazze'ye ablukayı kırmak için yelken açmaya daha fazla motive ettiğini belirterek teşekkür etti.

Koalisyonun duruşu ve talepleri

Ann Wright (Özgürlük Filosu Koalisyonu ABD'li Komite Üyesi) Binlerce Madleen ve Vicdan gemilerinden gelen tüm kişilere teşekkür ettiğini, ancak halen İsrail hapishanelerinde binlerce Filistinliyle birlikte 46 aktivistin bulunduğunu söyledi. Wright, Vicdan gemisinde doktorlar, sağlık çalışanları ve gazetecilerin bulunduğunu ve İsrail ordusunun doktor ve gazetecilere yönelik suikastlarını protesto ettiklerini hatırlattı.

Wright ayrıca, Vicdan gemisinde Türkiye'den 3 ve Maddlen gemilerinde ise Fransa'dan üçer milletvekili bulunduğunu belirterek, "Hepimiz, 15 ülkeden oluşan Özgürlük Filosu Koalisyonu adına, 'Özgür Filistin' diyoruz." sözleriyle taleplerini yineledi.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki 18'i Türk 94 aktivist, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'a geldi. Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım konuşma yaptı.

