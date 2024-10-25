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İsrail'in Beyrut'a Düzenlediği Hava Saldırıları

İsrail, Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırılarıyla bölgedeki gerginliği artırdı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 00:11
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 00:11
İsrail'in Beyrut'a Düzenlediği Hava Saldırıları

İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırıları

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine 3 ayrı hava saldırısı düzenledi. Lübnan resmi ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırılardan biri Amirkan Mahallesi'ne, diğer ikisi ise Hureyk Mahallesi'ne gerçekleştirildi.

Tahliye Uyarıları Sonrası Saldırılar

Bu hava saldırıları, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı tahliye uyarılarının hemen ardından geldi. Adraee, Beyrut'un güneyindeki 3 bina için yeni tahliye duyuruları yayımladı.

Lübnan'daki Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

İsrail’in Lübnan’daki hava saldırılarında toplamda 2 bin 593 kişi yaşamını yitirirken, bu kişilerden 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, 12 bin 119 kişi de yaralandı. Saldırılar, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürmekte olan Hizbullah ile çatışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Hizbullah ve Karşılık Saldırıları

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül 2023 tarihinde İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetti. Bunun ardından Hizbullah, İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. Ancak İsrail tarafında bu saldırılarda büyük hasar bildirilmediği bildiriliyor.

İç Göç ve Mülteciler

Bombardımanlar sonucu Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru meydana gelen göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti, yerinden edilen 486 binden fazla kişinin Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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