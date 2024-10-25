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İsrail'in Beyrut'a Düzenlediği Hava Saldırıları

İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki hedeflere en az 8 hava saldırısı düzenledi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 23:45
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 23:45
İsrail'in Beyrut'a Düzenlediği Hava Saldırıları

İsrail'in Beyrut'a Yönelik Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine akşam saatlerinde en az 8 hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, saldırılardan dördü Hureyk Mahallesi'ni hedef aldı.

Saldırıların Detayları

Diğer saldırılar ise Burc el-Baracine, Leylaki ve El-Kefaat gibi mahallelere yöneltildi. Bu hava saldırılarından birinin özellikle şiddetli olduğu ifade ediliyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda, Hureyk Mahallesi ve Burc el-Baracine bölgelerindeki 3 nokta için 'tahliye' uyarısında bulundu.

İsrail'in Saldırıları ve İnsan Kaybı

Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana kontrol altındaki çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül tarihinde Lübnan'ın güney kentlerine yoğun hava saldırıları başlatmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, bu saldırılarda 2 bin 634 kişi hayatını kaybetmiş, 12 bin 252 kişi ise yaralanmıştır.

Yerinden Edilenler ve Göç Dalgalanması

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Güney Lübnan'dan başkent Beyrut ve kuzeye doğru bir göç dalgası sürerken, Lübnan hükümeti, yerinden edilen 486 binden fazla insanın Suriye'ye göç ettiğini de duyurdu.

Hizbullah'ın Tepkisi

Hizbullah ise İsrail'e yanıt olarak roket ve füzelerle karşılık vermekte. Bu saldırılar çoğunlukla ordu üslerine yönelikken, yaşanan saldırılarda büyük bir hasar olduğu bildirilmemektedir.

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