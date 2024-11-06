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İsrail'in Cenin Baskını: Altyapı Tahrip Edildi

İsrail güçleri, Cenin kentinde buldozerlerle altyapıyı tahrip etti. Olaylarda 775 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 09:31
İsrail'in Cenin Baskını: Altyapı Tahrip Edildi

İsrail Güçlerinden Cenin'e Baskın

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine sabahın erken saatlerinde baskın düzenledi. Bu baskın sırasında buldozerler kullanılarak kentin altyapısı ve yolları tahrip edildi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, baskın sırasında kentin çeşitli bölgelerine çok sayıda keskin nişancı yerleştirildi. Cenin ve çevresindeki mülteci kampının etrafında yapılan bu operasyon, burada yaşayan Filistinlilere karşı ciddi bir tehdit oluşturdu.

Çatışmalar ve Sonuçları

İsrail güçleri, yapılan baskına karşı çıkan Filistinlilere ateş açarak gerginliği artırdı. Cenin'de gerçekleştirilen bu olayların ardından, İsrail askerleri bir gün önce de Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kabatiye beldesi ve Tubas kentine baskın düzenlemiş ve burada 8 Filistinliyi öldürmüştü.

Ölü Sayısı Artıyor

Son dönemde yaşanan çatışmalarda, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te toplamda 775 Filistinli, 167'si çocuk olmak üzere, hayatını kaybetti. Bu durum, bölgedeki insani krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.

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