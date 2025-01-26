DOLAR
35,67 0%
EURO
37,46 0%
ALTIN
3.180,65 0%
BITCOIN
3.742.548,63 0,1%

İsrail'in Cenin'deki saldırıları: 20'den fazla yapı yıkıldı, 16 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 20'den fazla yapıyı yıktı, 16 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 16:00
İsrail'in Cenin'deki saldırıları: 20'den fazla yapı yıkıldı, 16 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılar, büyük bir yıkıma sebep oldu. 21 Ocak Salı gününden bu yana gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 20'den fazla ev ve yapı yıkıldı.

Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, bu saldırıların yol açtığı hasar hakkında bilgi verdi. Ebu Rubb, kampın içlerine ulaşılamadığını belirtirken, enkaz altında cansız bedenlerin olabileceğinden endişe duyulduğunu ifade etti.

Vali Ebu Rubb, İsrail güçlerinin devasa D9 tipi askeri buldozerler ve büyük araçlarla kampın dar sokaklarına kasten girdiklerini ve önlerine çıkan her evi ya da yapıyı yıktıklarını vurguladı. Ayrıca, çok sayıda aracın kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

Kampta yaşayan nüfusa dair detaylı bilgi olmasa da, Ebu Rubb, geçen aralık ayının ortasından bu yana 2 bin 500 ila 3 bin ailenin zorla yerinden edildiğini belirtti. Bunun, Filistin güvenlik birimlerinin kampta yürüttüğü operasyonlarla paralel olarak gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

İsrail'in Cenin'e yönelik saldırılarında 16 Filistinli hayatını kaybetti ve yaklaşık 50 kişi yaralandı. Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından başlayan bu operasyonlar, bölgedeki ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına da ciddi zararlar vermekte.

İLGİLİ HABERLER

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda’daki Diplomatik Temsilcilerini Geri Çekti
2
Gölbaşı'ndaki Tulumtaş Mağarası'nda Hafta Sonu Ziyaretçi Yoğunluğu
3
Bakan Işıkhan: İş Pozitif Programı ile 800 Binden Fazla Kadın İşe Yerleşti
4
21 Yıl Sonra Özgürlüğüne Kavuşan Filistinli, Mısır'a Sınır Dışı Edildi
5
Van'da 'Dünya Kudüs Haftası' Yürüyüşü Gerçekleştirildi
6
Miraç Kandili Programı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde Gerçekleşti
7
Serbest Bırakılan İsrailli Askerler Gazze Bombardımanından Korktuklarını Açıkladı

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler