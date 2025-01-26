İsrail'in Cenin'deki saldırıları: 20'den fazla yapı yıkıldı, 16 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılar, büyük bir yıkıma sebep oldu. 21 Ocak Salı gününden bu yana gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 20'den fazla ev ve yapı yıkıldı.

Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, bu saldırıların yol açtığı hasar hakkında bilgi verdi. Ebu Rubb, kampın içlerine ulaşılamadığını belirtirken, enkaz altında cansız bedenlerin olabileceğinden endişe duyulduğunu ifade etti.

Vali Ebu Rubb, İsrail güçlerinin devasa D9 tipi askeri buldozerler ve büyük araçlarla kampın dar sokaklarına kasten girdiklerini ve önlerine çıkan her evi ya da yapıyı yıktıklarını vurguladı. Ayrıca, çok sayıda aracın kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

Kampta yaşayan nüfusa dair detaylı bilgi olmasa da, Ebu Rubb, geçen aralık ayının ortasından bu yana 2 bin 500 ila 3 bin ailenin zorla yerinden edildiğini belirtti. Bunun, Filistin güvenlik birimlerinin kampta yürüttüğü operasyonlarla paralel olarak gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

İsrail'in Cenin'e yönelik saldırılarında 16 Filistinli hayatını kaybetti ve yaklaşık 50 kişi yaralandı. Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından başlayan bu operasyonlar, bölgedeki ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına da ciddi zararlar vermekte.