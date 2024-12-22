DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.417.286,83 0,28%

İsrail'in Cibaliya Kampı'na Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği saldırıda 4'ü çocuk 5 Filistinli yaşamını yitirdi, 5 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 12:46
İsrail'in Cibaliya Kampı'na Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Hükümet yetkilileri, olayda 5 kişinin de ağır yaralandığını bildirdi.

Görgü tanıklarının Anadolu Ajansı (AA) muhabirine aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu, kamp içerisinde sivillerin toplu halde bulunduğu bir grubu hedef alarak bombardıman gerçekleştirdi. Bu saldırıda yaşamını yitiren 5 Filistinli, bölgedeki durumu daha da kritik hale getirdi.

Ayrıca, Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Şeyh Zayid bölgesinde patlayıcı yüklü robotlarla düzenlediği başka bir saldırıda 5 kişinin yaralandığı ifade edildi. Bu gelişmeler, Gazze'deki insani durumu daha da zorlaştırmakta.

İLGİLİ HABERLER

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Güler'den PKK/YPG'ye Karşı Sıkı Önlemler: 'Terör İle Mücadelemiz Devam Edecek'
2
Kabine Üyelerinden Muğla'daki Helikopter Kazası İçin Başsağlığı Mesajı
3
Husilerden ABD ve İngiltere'ye Hudeyde Saldırısı İddiası
4
İsrail Saldırıları Nebatiye'nin Tarihi Dokusu İçin Tehdit Oluşturuyor
5
Suriye Türkmen Meclisi'nden Bayırbucak'a Acil Destek Çağrısı
6
Kayseri'de 620 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğla'daki Helikopter Kazası İçin Başsağlığı Mesajı

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı