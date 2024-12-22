İsrail'in Cibaliya Kampı'na Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Hükümet yetkilileri, olayda 5 kişinin de ağır yaralandığını bildirdi.

Görgü tanıklarının Anadolu Ajansı (AA) muhabirine aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu, kamp içerisinde sivillerin toplu halde bulunduğu bir grubu hedef alarak bombardıman gerçekleştirdi. Bu saldırıda yaşamını yitiren 5 Filistinli, bölgedeki durumu daha da kritik hale getirdi.

Ayrıca, Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Şeyh Zayid bölgesinde patlayıcı yüklü robotlarla düzenlediği başka bir saldırıda 5 kişinin yaralandığı ifade edildi. Bu gelişmeler, Gazze'deki insani durumu daha da zorlaştırmakta.