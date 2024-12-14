İsrail'in Deyr Belah Belediyesine Düzenlenen Hava Saldırısında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Hava Saldırısında 10 Filistinli Ölüm Buldu

İsrail’in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah Belediyesi binasına düzenlediği hava saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, birçok kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü alanda yaralı ve cesetlerin at arabaları, motosikletler ve sivil araçlarla taşındığını belirtti.

7 Ekim'den Beri Saldırılar Artıyor

İsrail'in Gazze'yi işgali 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından düzenlenen kapsamlı bir saldırı ile başlamıştı. Söz konusu saldırıda, Filistinlilere ve özellikle Mescid-i Aksa gibi kutsal değerlere olan ihlallere karşılık verilmesi gerekliliği vurgulanmıştı.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 kişinin öldüğünü ve 5 bin 132 kişinin yaralandığını bildirmiştir. O günden bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırılar sonucunda yaklaşık 44 bin 930 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu ölümler arasında 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın bulunuyor.

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarına yönelik saldırılar da sivil altyapının büyük zarar görmesine sebep oldu. Enkaz altında binlerce ölü bulunduğu belirtilmektedir.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne saldırılarının başladığı tarihten bu yana 808 askerinin öldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te verilen insani ara süresince ise karşılıklı olarak 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Ayrıca, İsrail işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana düzenli olarak saldırılarda bulundu. Bu süreçte 167’si çocuk olmak üzere 811 Filistinli hayatını kaybetti.