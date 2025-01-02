İsrail'in Dublin'deki Elçiliği, Filistin Müzesi Olma Yolunda

İrlanda'nın Kültürel Dönüşümü: Filistin Müzesi Projesi

Filistin asıllı Amerikalı girişimci ve sanat küratörü Faisal Saleh, İsrail'in Dublin'deki büyükelçiliğini kapatma kararının ardından bu önemli binayı kiralayarak Filistin Müzesi'ne dönüştürmek için çalışmalarına başladı. Saleh, "Soykırımı temsil eden bir varlığın yerini Filistin sanatının alması, çok güçlü sembolik bir hamle olacak" dedi.

Müze Girişimi ve Tarih

ABD'nin Connecticut eyaletinde bulunan Filistin Müzesi'nin kurucusu olan Saleh, 1948'deki Nekbe olayının ardından ailesinin zorla göç ettirilişini, aynı zamanda müzenin kuruluşunu ve İsrail'in Dublin'deki büyükelçilik binasını müzeye dönüştürme girişimini Anadolu Ajansı ile paylaştı.