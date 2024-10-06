DOLAR
34,23 0%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.919,65 0%
BITCOIN
2.120.530,8 -0,34%

İsrail'in Gazze'deki Bombardımanı: 24 Filistinli Hayatını Kaybetti

Deyr el-Belah'ta Israil ordusu tarafından gerçekleştirilen bombardımanda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 11:19
İsrail'in Gazze'deki Bombardımanı: 24 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Bombardımanı: İki Vahşi Katliam

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde, yerinden edilen Filistinli savunmasız sivilleri hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen bu saldırı sonucunda 24 Filistinli hayatını kaybetti, 93 kişi yaralandı.

Yaralılar ve Ölü Sayısı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Aksa Şehitleri Camisi ve İbn Rüşd Okulu'na düzenlediği bombardımanın "iki vahşi katliam" olarak nitelendirildiğini belirtti. Açıklamada, son 48 saat içinde Gazze'de gerçekleştirilen saldırılarda toplamda 27 ev, okul ve sığınma merkezinin hedef alındığı vurgulandı. Bu bombardımanlar sonucunda birçok insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı ifade edildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin sürekli artan yaralı sayısıyla başa çıkmakta zorlandığına ve insani yardım çalışmalarının ağır bir krizle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. "İsrail'in soykırım savaşının bir sonucu olarak Gazze'deki insani ve sağlık hizmetleri ciddi zorluklarla karşı karşıya" denildi. Ayrıca, uluslararası topluma ve kuruluşlara İsrail'e baskı yapma çağrısı yapıldı.

Şok Edici Görüntüler

Sağlık kaynakları, Aksa Şehitleri Camisi'ne düzenlenen saldırıda 21 ve İbn Rüşd Okulu saldırısında 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bazı çocukların naaşlarının başları kesilmiş şekilde hastaneye ulaştığı duyuruldu.

Bu gelişmeler, uluslararası toplumun dikkatini bir kez daha Gazze'deki duruma çekiyor ve acil bir eylem gerektirdiğini ortaya koyuyor.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri...

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İLGİLİ HABERLER

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Gelişmeler Yaşanacak
2
Haftanın Önemli Tarihleri ve Olayları
3
10 Yıl Önceki Acı: PKK Yandaşlarının Vahşice Katlettiği Gençlerin Ailelerinin Yaşadığı Zor Günler
4
AK Parti Yeni Kanun Tekliflerini TBMM'ye Taşıyor
5
Charyn Kanyonu: Orta Asya'nın Doğal Harikası
6
Kuzey Kore Anayasa Değişikliği: Birleşme Maddeleri Kaldırılabilir
7
Lise Öğrencileri Afetlerde Kullanılacak İHA ile Birincilik Kazandı

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor