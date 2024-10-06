İsrail'in Gazze'deki Bombardımanı: 24 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Bombardımanı: İki Vahşi Katliam

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde, yerinden edilen Filistinli savunmasız sivilleri hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen bu saldırı sonucunda 24 Filistinli hayatını kaybetti, 93 kişi yaralandı.

Yaralılar ve Ölü Sayısı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Aksa Şehitleri Camisi ve İbn Rüşd Okulu'na düzenlediği bombardımanın "iki vahşi katliam" olarak nitelendirildiğini belirtti. Açıklamada, son 48 saat içinde Gazze'de gerçekleştirilen saldırılarda toplamda 27 ev, okul ve sığınma merkezinin hedef alındığı vurgulandı. Bu bombardımanlar sonucunda birçok insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı ifade edildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin sürekli artan yaralı sayısıyla başa çıkmakta zorlandığına ve insani yardım çalışmalarının ağır bir krizle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. "İsrail'in soykırım savaşının bir sonucu olarak Gazze'deki insani ve sağlık hizmetleri ciddi zorluklarla karşı karşıya" denildi. Ayrıca, uluslararası topluma ve kuruluşlara İsrail'e baskı yapma çağrısı yapıldı.

Şok Edici Görüntüler

Sağlık kaynakları, Aksa Şehitleri Camisi'ne düzenlenen saldırıda 21 ve İbn Rüşd Okulu saldırısında 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bazı çocukların naaşlarının başları kesilmiş şekilde hastaneye ulaştığı duyuruldu.

Bu gelişmeler, uluslararası toplumun dikkatini bir kez daha Gazze'deki duruma çekiyor ve acil bir eylem gerektirdiğini ortaya koyuyor.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınında bulunan bir camiye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.