İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Can Kaybı 21'e Yükseldi

İsrail'in Gazze'de Gerçekleştirdiği Saldırılar Sonrasında 21 Filistinli Hayatını Kaybetti

Son günlerde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu saldırılardan biri, Birleşmiş Milletler'e ait bir okulun hedef alınmasıyla gerçekleşti.

BM Okulu ve Refah'ta Yaşananlar

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, Cibaliya Mülteci Kampı'nda bulunan ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki 'Kriyzm' okuluna yapılan saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ayrıca, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik yaptığı iki saldırıda ise 8 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Görgü Tanıklarının Aktardıkları

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun su doldurmaya çalışan bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu, çoğu çocuk olan 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere toplamda 42 bin 603 Filistinli hayatını kaybederken, 99 bin 795 kişi de yaralandı. Enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğu belirtilirken, sivil altyapı da hedef alınarak büyük yıkıma uğratılmıştır.

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alınması, sivil yaşamı daha da zor hale getiriyor.