DOLAR
34,23 0,65%
EURO
37,17 0,28%
ALTIN
3.007,06 -0,43%
BITCOIN
2.336.723,68 0,91%

İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Can Kaybı 21'e Yükseldi

İsrail ordusunun Gazze'deki BM okuluna düzenlediği saldırıda 21 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 12:48
İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Can Kaybı 21'e Yükseldi

İsrail'in Gazze'de Gerçekleştirdiği Saldırılar Sonrasında 21 Filistinli Hayatını Kaybetti

Son günlerde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu saldırılardan biri, Birleşmiş Milletler'e ait bir okulun hedef alınmasıyla gerçekleşti.

BM Okulu ve Refah'ta Yaşananlar

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, Cibaliya Mülteci Kampı'nda bulunan ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki 'Kriyzm' okuluna yapılan saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ayrıca, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik yaptığı iki saldırıda ise 8 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Görgü Tanıklarının Aktardıkları

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun su doldurmaya çalışan bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu, çoğu çocuk olan 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere toplamda 42 bin 603 Filistinli hayatını kaybederken, 99 bin 795 kişi de yaralandı. Enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğu belirtilirken, sivil altyapı da hedef alınarak büyük yıkıma uğratılmıştır.

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alınması, sivil yaşamı daha da zor hale getiriyor.

İLGİLİ HABERLER

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin Yat Limanı Kapasitesi Tarihsel Bir Zirveye Ulaşıyor
2
İsrail Ordusundan Gazze'de Okul Saldırısı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
2024-2025 Akademik Yılı Açılışı Üsküdar Üniversitesi'nde Gerçekleşti
4
Blinken, 11. Kez Orta Doğu'ya Seyahat Edecek
5
FETÖ Kaynaklarından Çarpıcı İddia: Gülen'in Ölümü
6
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Zanlı Tutuklandı
7
Tokat'ta Otomobil-Traktör Çarpışması: 4 Yaralı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak