İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Yönelik Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesinde bulunan bir pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli'nin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Yerel Kaynaklardan Gelen Bilgiler

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırıda 15 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin yanı sıra, yaralıların kurtarılmasına yönelik müdahale için olay yerine ulaşmaya çalışan sağlık ekiplerinin engellendiği bildirildi.

Son Durum

7 Ekim'den bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplamda 43 bin 163 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu rakamlar arasında yaklaşık 17 bin 210 çocuk ve 11 bin 742 kadın yer alıyor. Ayrıca, 101 bin 510 kişinin yaralandığı ve enkaz altında hâlâ binlerce ölü bulunduğu ifade ediliyor.

Sivil Altyapıya Verilen Hasar

Gazze'deki saldırılarda hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapılar hedef alınarak büyük tahribat yaşanıyor. Bu durum halkın güvenli bir sığınak bulmasını zorlaştırıyor.