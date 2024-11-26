İsrail'in Gazze'deki Sığınma Yuvasına Saldırısında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de Saldırı Düzenledi

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneydoğusundaki Hürriyet Okulu'na düzenlediği saldırı, bölgede büyük bir yankı uyandırdı. Yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okul, hedef alınarak ağır bir saldırıya maruz kaldı.

Ölü Sayısı Artıyor

Saldırının ardından yapılan ilk belirlemelerde 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Zeytun Mahallesi'nde zorla yerinden edilen yüzlerce Filistinli, bu okulda sığınıyordu.

Bu trajik olay, Gazze'deki insani krizin derinleşmesine neden olurken, uluslararası kamuoyunda da tepkilere yol açtı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.