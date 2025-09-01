İsrail'in Gazze Saldırıları: 19 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze saldırılarında 19 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı kesimlerine sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin de olduğu 19 kişi yaşamını yitirdi. Olaylara ilişkin bilgileri hastane kaynakları ve görgü tanıkları aktardı.

Şatii Mülteci Kampı ve çevresi

Gazze kentinin batısında, Şatii Mülteci Kampı çevresinde yer alan bir eve düzenlenen hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti; ölenler arasında biri hamile bir kadın ve ikisi çocuk bulunuyor. Aynı kampta, zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırın bombalanması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Şatii Mülteci Kampı yakınlarındaki Kavka kavşağı çevresinde hedef alınan bir ev saldırısında ise çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze'nin orta kesimi

Nafak caddesinde zorla yerinden edilenlerin kaldığı bir evin hedef alındığı saldırıda 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kentin orta kesiminde, Sahabe Hastanesi çevresinde bir binanın havadan vurulması sonucu bir çift ve çocukları olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında da bir karı-koca ve bir kız çocuğu olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi. Hastane çevresindeki bir çadırın insansız hava aracıyla hedef alınması sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Kentin kuzeyi, güneyi ve doğusu

Kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde bir evin bombalanması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusu Gazze kentinin güneyindeki Zeytun mahallesinde Filistinlilerin evlerini ve yapıları patlatmaya devam ediyor.

Ayrıca kentin doğusundaki Şucaiyye mahallesi de İsrail uçakları tarafından şiddetli şekilde bombalanıyor; bölgede yoğun yıkım ve can kaybı raporları geliyor.

Genel değerlendirme

Saldırılarda toplam 19 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve birçok yapının hedef alındığı bildirildi. Olaylarla ilgili haber akışı ve yardım çalışmaları devam ediyor.