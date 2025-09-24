İsrail'in Gazze Saldırıları: 33 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 28’i Gazze kentinde olmak üzere toplam 33 Filistinli öldü, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 09:56
Saldırıların Ayrıntıları ve Can Kaybı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava ve topçu saldırılarında, 28’i Gazze kentinde olmak üzere 33 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Gazze kentinin doğu, güney ve kuzeybatı bölgeleri yoğun topçu ateşi altında kaldı ve kentin semalarında yoğun İHA uçuşları gözlendi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Belediyesi’ne ait, Firas Çarşısı’nda yerinden edilmiş insanların barındığı depoların hedef alınması sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde el-Hams ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Kentteki Sahabe Caddesi'nde bir dairenin bombalanması sonucu 2 kadın öldü.

Kentin orta kesimlerindeki Ömer el-Muhtar Caddesi'nde ise 1 kişi insansız hava aracı saldırısında yaşamını yitirdi.

Ayrıca, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın bombalanması sonucu 5 kişi öldü.

Saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı; yaralıların durumuyla ilgili bilgiler hastane kaynakları tarafından aktarıldı.

Gelişmeler WAFA ve yerel sağlık kaynaklarından edinilen bilgiler doğrultusunda bildirilmiştir.

