İsrail'in Gazze Saldırılarında 33 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği son saldırılarda en az 33 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıkları, ordunun sabah saatlerinde bölgenin orta, kuzey ve güney kesimlerinde saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Gazze kentindeki saldırılar

İsrail ordusu, Gazze ve Han Yunus kentlerinin mahallelerinde insansız ve bombalı kara araçları kullandı. Nasr Mahallesi’ndeki Es-Suveydi bölgesine yönelik bombardımanda 10 kişi hayatını kaybetti; cenazeler Şifa Hastanesi’ne kaldırıldı.

Nasr Mahallesi’nde ordunun insansız araçları patlatması ve kuzeydeki mahallelere yapılan hava saldırıları da kayıtlara geçti. Gazze batısındaki Katibe bölgesinde, yerinden edilenlerin sığındığı bir çadıra düzenlenen bombardımanda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin doğusundaki Zeytun Mahallesi’ndeki saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail savaş uçakları Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinin doğu bölgelerine de hava saldırıları düzenledi.

Sabra Mahallesi’nde bir evi hedef alan bombardımanda çok sayıda kişi öldü veya yaralandı. Magribi Caddesi üzerindeki bir evin vurulduğu saldırıda ise 1 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinde düzenlediği saldırılarda 4 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nasr Mahallesi'ndeki gelişmeler

İsrail ordusuna ait araçlar, girdikleri Nasr Mahallesi’nden geri çekilerek eski mevzii olan Muzner Kavşağı çevresine döndü. Görgü tanıkları, birliklerin Muzner Kavşağı'ndan yaklaşık 500 metre ilerlediğini bildirdi.

Bu ilerleme ve eş zamanlı hava saldırıları, bölgedeki altyapı ve konutlarda geniş çaplı hasara yol açtı; zarar gören tesisler arasında binlerce Filistinliye hizmet veren El-Helou Hastanesi de bulunuyor.

Orta ve güneydeki saldırılar

Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeyinde Muhayyem el-Cedid Caddesi’nde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir çadırı hedef alan saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu. Kampın kuzeyinde bir eve düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kampın batısında yerinden edilenlerin kaldığı bir çadıra yönelik saldırıda 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ayrıca bir başka saldırıda 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güneyde, Han Yunus kenti merkezindeki El-Katibe bölgesinde yerleşim alanlarına insansız bombalı araçlarla yıkım amaçlı saldırılar düzenlendi. Refah kenti kuzeyindeki El-Şakuş bölgesinde yardım bekleyen 4 Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti, bazıları yaralandı.