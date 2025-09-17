İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 65'e Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 65'e yükseldi; Şifa ve diğer hastanelere çok sayıda ceset ulaştı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 20:37
GÜNCELLEME 3 - Hayatını kaybedenlerin sayısı 65

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 65 oldu. Bunların 52'si Gazze kentinden.

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, ordunun Filistinlilerin kaldığı ev ve çadırların yanı sıra yardım bekleyen sivilleri hedef almaya devam ettiğini bildirdi.

Gazze kentinin Rimal Mahallesi'ndeki Habib Apartmanına düzenlenen saldırıda bir kadın ve çocuğu hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının, kentin batısındaki Şifa Hastanesi yakınlarında sivillerin bir araya geldiği gruba yönelik saldırısında, sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre 13 Filistinli sivil yaşamını yitirdi.

Gazze kentine düzenlenen saldırılar sonucu Şifa Hastanesi'ne 23, Ehli Baptist Hastanesi'ne 7, Kudüs Hastanesi'ne 2 cansız beden ulaştırıldı.

İsrail askerleri, Gazze kentini havadan ve topçu atışlarıyla hedef almayı, evleri ve yüksek katlı binaları havaya uçurmayı sürdürüyor.

Diğer bölgelerdeki ağır saldırılar sonucunda Nusayrat Mülteci Kampı'ndan Avde Hastanesi'ne 3, Han Yunus'tan Nasır Hastanesi'ne 10 Filistinlinin naaşı getirildi.

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampına düzenlenen bombalı saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı; yıkılan yapıların enkazı altında çok sayıda kişi olduğu bildiriliyor.

Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınlar da bulunuyor.

